Цієї ночі російський безпілотник “Шахед” влучив в об’єкт критичної інфраструктури на території Кременеччини. На щастя, потерпілих і загиблих немає.

Рятувальники всю ніч і до 12:00 дня гасили пожежу та усували наслідки падіння ворожого об’єкта. На жаль, у місцеву річку потрапили нафтопродукти, загинула риба.

Спеціалісти проводять дослідження і намагаються встановити, чи пов’язані між собою ці події. Водночас у ТОВА дали брифінг щодо наслідків падіння “Шахеда” у Тернопільській області. Про це пише видання Тернополяни.

“Сьогодні вночі внаслідок атаки ворожими безпілотними апаратами типу “Шахед” сталася пожежа на одному із об’єктів інфраструктури у Кременецькому районі. Під час атаки біля населеного пункту до нього було призупинено електропостачання та газопостачання. В Кременецькому районі створено штаб з ліквідації наслідків надзвичайної події, – розповів Віктор Устенко, заступник голови ТОВА. – Близько 12-ої години пожежа була ліквідована. На місці події працюють правоохоронці ведеться розслідування здійснюється за статтею 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). Фахівці Держпродспоживслужби здійснили забір води. 17 домогосподарств отримали рекомендації не користуватися питною водою до припинення дії НС. 5 тонн ОВА спрямували на Кременеччину, ще 6 тонн надали благодійники. Станом на 15-ту годину без газопостачання залишається ще 400 домогосподарств. Плануємо, що до кінця робочого дня відновити газопостачання”.

Атаку прокоментував і головний рятувальник краю Віктор Маслей.

“Дійсно, біля 1-ої години ночі була здійснена атака “Шахедів” в області, внаслідок чого виникла пожежа на об’єкті інфраструктури, – наголосив Віктор Маслей, начальник ГУ ДСНС у Тернопільській області. – Сьогодні, близько 12:00, пожежу було ліквідовано. Потерпілих та загиблих немає”.

На Кременеччині провели заміри повітря.

“Після отриманого повідомлення про подію, яка відбулася сьогодні вночі у нашій області, з нашої установи була відправлена група швидкого реагування для проведення проб атмосферного повітря. Проби повітря здійснювалися у двох населених пунктах на межі житлової забудови, прилади нові та сертифіковані, – відзначила Оксана Чайчук, керівниця ДУ ТОЛЦ у Тернопільській області. – Заміри на такі показники: вуглецю оксид – виявлено концентрацію – 1,6 міліграм на метр кубічний при нормі 5,0, аміак – менше 0,01 міліграма на метр кубічний при нормі 0,2, формальдегід – менше 0,001 сотої при нормі 0,035, сірководень – нуль цілих чотири тисячних при нормі – нуль цілих вісім тисячних, і діоксид азоту – нуль цілих дві сотих при нормі – нуль цілих дві десятих. Отже, ми бачимо, що по всіх показниках, які ми відібрали проби, є набагато нижчі від нормативів. Атмосферне повітря не забруднене”.

Детальніше – у відео.