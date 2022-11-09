Загальні вимоги та обмеження щодо розміщення вивісок на території Тернопільської міської територіальної громади затвердили у міській раді. Такий документ розробили після підтримки петиції «Дизайн-код м. Тернополя».

Вказану петицію члени виконкому підтримали 14 вересня. Тоді ж профільним управлінням рекомендували врахувати пропозиції щодо візуального впорядкування та формування естетики зовнішнього вигляду міста згідно чинного законодавства. Нові вимоги щодо вигляду вивісок, як зауважила заступниця міського голови Вікторія Остапчук, розроблялися фахівцями управління стратегічного розвитку міста та управління містобудування, архітектури та кадастру спільно з громадськими активістами. 9 листопада їх затвердили на засіданні виконавчого комітету. Рішення виконавчого комітету «Про затвердження зразків зовнішніх рекламних засобів в м. Тернополі» втратило чинність.

У документі є вісім категорій вивісок/табличок дозволених для розміщення та додано короткий опис до кожної. На споруді вони можуть розміщуватися тільки на рівні першого поверху переважно над дверима або над вікнами, або ж на огорожі, на брамі, на даху. Крім цього, описані порушення неналежного розміщення вивісок, а також загальні вимоги та обмеження щодо освітлення зовнішньої реклами.