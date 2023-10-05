Двадцять п’ять вивісок демонтують у центральній частині міста. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету четвертого жовтня.

У листопаді минулого року виконком прийняв рішення «Про затвердження загальних вимог та обмежень щодо розміщення вивісок (табличок) на території Тернопільської міської територіальної громади». До першого травня 2023 року підприємці повинні були погодити у міській раді новий вигляд зовнішньої реклами їхніх закладів та магазинів. Власне, зараз будуть знімати ті вивіски власники яких не виконали встановлених вимог.

– Йдеться про демонтаж вивісок, які встановлені самовільно, без погоджувальних документів, – прокоментував Василь Бесага, начальник управління містобудування, архітектури та кадастру. – Деякі юридичні особи звернулися до міської ради, ми розглянули і погодили їхні документи. Інші просто проігнорували прийняте у листопаді рішення виконкому.

Відповідно до прийнятого рішення до 15 жовтня постійно діюча робоча група має демонтувати 4 вивіски на бульварі Шевченка, 8 – на вулиці Руській, 8 – на вулиці Острозького, 2 – на вулиці Шептицького, 2- на Медовій, 1 – на вулиці Патріарха Мстистлава.