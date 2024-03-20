Що таке РРС-реклама і навіщо вона потрібна

У наш час компанії стикаються з широким спектром каналів взаємодії з клієнтами, ніж будь-коли, і тому їм доводиться постійно шукати ефективні методи залучення цільової аудиторії. Однією з таких стратегій, що довела свою ефективність, є PPC-реклама. Що таке платне просування в пошуку і чому в нього важливо вкладати ресурси, розберемося в цій публікації.

Що таке платне просування в пошуку

Платне просування в пошуку, також відоме як реклама з оплатою за клік (PPC) чи контекстна реклама, є формою онлайн-маркетингу, при якій рекламодавці платять за кожен клік на своє оголошення. Ці оголошення з’являються на сторінках результатів пошукової системи Google, а також на вебресурсах, та платформах, що входять до контекстно-медійної системи пошуковика.

Платний та органічний пошуки — це дві різні стратегії цифрового маркетингу, спрямовані на підвищення видимості та відвідуваності вебресурсу. Платний пошук, як згадувалося, передбачає оплату за кожен клік на рекламне оголошення. Вони зазвичай відображаються вгорі або внизу сторінки результатів видачі та позначаються як «реклама». Демонстрація цих оголошень залежить від ряду факторів.

З іншого боку, органічний пошук належить до неоплачуваних результатів, які з’являються на сторінці видачі. Можливість появи посилання на сайт залежить від алгоритмів пошукової системи, які враховують якість та релевантність контенту на вебсайті, кількість вхідних посилань, авторитетність сайту та багато інших факторів.

Контекстна реклама забезпечує миттєву видимість та цільовий трафік, водночас органічний пошук є більш довгостроковою стратегією, здатною зміцнити довіру та забезпечити стабільний потік трафіку. Обидві стратегії є важливими складовими комплексного плану цифрового маркетингу.

Принцип роботи РРС-реклами

Контекстна реклама для власників сайтів є одним із найбільш ефективних та оперативних інструментів залучення користувачів. Вона починає свою діяльність безпосередньо після налаштування, запуску та проходження модерації, привертаючи увагу користувачів через відображення оголошень над результатами органічного пошуку на інших майданчиках. До того ж контекстна реклама Google не обмежується лише показом у результатах пошуку, вона може розміщуватись на YouTube, у вигляді банерів та текстових блоків у КМС Google, на поштових сервісах та інших платформах.

Проте такий вид реклами має й недоліки:

при припиненні оплати показів реклама моментально перестає відображатися для користувачів;

люди, які встановили блокувальники реклами на своїх пристроях або браузерах, в більшості випадків не бачать рекламні оголошення.

Зазвичай рекомендується не використовувати контекстну рекламу як єдиний інструмент просування. Однак у деяких випадках вона може бути достатньо ефективною для активного залучення трафіку.

Навіщо використовувати контекстну рекламу

Наскільки РРС-реклама є актуальною для сучасного бізнесу і чи варто використовувати її? Щоб відповісти на ці питання, розглянемо всі переваги такого формату просування:

ненав’язливість. Реклама показується цільовій аудиторії, яка використовує у Google Пошуку відповідні запити або відвідує сайти схожої тематики;

простота та швидкість запуску. За бажанням можна самостійно налаштувати кампанію. Це в цілому нескладний процес, але для його успішного виконання може бути потрібна допомога фахівців;

гнучкість та адаптивність. Рекламну кампанію можна коригувати у будь-який час, щоб оптимізувати її та досягти кращих результатів при тому ж бюджеті або навіть зменшивши його;

оплата результату. Ви платите лише за цільові дії, які встановлюються самостійно, наприклад, за переходи на сайт чи дзвінки клієнтів.

Крім того, Google постійно покращує алгоритми та додає нові інструменти для спрощення налаштування та запуску рекламних кампаній, роблячи цей процес доступним навіть для не дуже досвідчених користувачів. Проте якщо мова йде про великі бюджети, то краще доручити цю роботу фахівцям.

Джерело: https://wezom.com.ua/ua/blog/chto-takoe-kontekstnaya-reklama-google.