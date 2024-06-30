Проєкт з кібербезпеки «BRAMA» реалізовують на Тернопільщині. Жителів краю закликають долучатися до нього і протидіяти дезінформації в Інтернеті.

Завдання проєкту – звільняти інформаційний простір від російської пропаганди, знищувати осередки незаконного поширення протиправного та забороненого контенту, – розповів на брифінгу старший оперуповноважений відділу протидії кіберзлочинам в області Роман Свірський. За його словами, волонтери цього проєкту щодня блокують в Інтернеті по кілька каналів з неправдивою інформацією.

«В Україні діє новий проєкт з кібербезпеки “BRAMA”. Поліція запрошує долучатися та протидіяти дезінформації в інтернеті. Через групу «BRAMA» можна подати скарги на сторінки в різних соцмережах, які розповсюджують неправдиву інформацію або російську пропаганду. Крім того, у Телеграмі є чат-бот, куди громадяни можуть самостійно надсилати сторінки, які, на їх думку, містять дезінформацію».

Переважно неправдиву інформацію поширюють російські пропагандистські пабліки. Учасники спільноти «Брама» вже заблокували понад 26 тисяч джерел токсичного контенту. Боротьба з дезінформацією триває від початку повномасштабної війни.