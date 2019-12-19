У Тернополі запалили вогні головної ялинки міста.

Пластуни принесли Віфлеємський вогонь миру. Також у День Святого Миколая уже традиційно освятили Різдвяну шопку, яка символізує одне з найвеличніших християнських свят – народження Ісуса Христа.

Новорічно-Різдвяний період у Тернополі можна вважати відкритим. Зелена красуня радувати око майже до кінця січня. «Сьогоднішнє свято – це символ великого та радісного передсвятково періоду – Різдва та Нового року. Це свято надії, сподівань та радості. Нехай Вифлеємський вогонь принесе Україні мир, а кожній сім’ї затишку та добрих сподівань», – зазначив міський голова Сергій Надал.

Додамо, висота ялинки сягає 18 метрів. Цього року її доповнили новими гілками та дещо змінили каркас, – повідомив начальник КП «Тернопільміськсвітло» Олег Лехіцький. Відтак ялинка стала більш густою та пишною.

Софія Романська