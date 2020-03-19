Враховуючи звернення Держпродспоживслужби, правоохоронних органів та мешканців міста, оперативний штаб прийняв рішення з 20 березня заборонити діяльність усіх ринків на території Тернопільської міської територіальної громади.

А саме ринки за адресами:вул. Митрополита Шептицького, вул. А. Живова, вул. Київська – вул. 15 квітня, ринок Оріон, на привокзальному майдані (стихійна торгівля) та інші

«Таке рішення штабу і це обов’язково потрібне, щоб убезпечити тернополян від імовірного поширення коронавірусу . Продуктові магазини і аптеки працюватимуть. Комунальні служби міста працюють у звичному режимі,» – сказав міський голова Тернополя Сергій Надал.

Контролюватимуть дотримання рішення наряди правоохоронних органів спільно з групами муніципальної інспекції та Держпродспоживслужби.