У Тернополі заборонили роботу розважальних закладів після 22-ї години

У тернопільській громаді заборонили роботу розважальних закладів після 22:00, закрили всі дитячі ігрові кімнати та дискотеки.

Таке рішення прийняли на засіданні міського оперативного штабу боротьби з коронавірусом.

Також вирішили обмежити відвідування міської ради та її структурних підрозділів. Ресторани, кафе, їдальні працюватимуть до 22:00. Втім, цілодобово вони можуть здійснювати адресну доставку замовлень.

«Підтримуємо рішення щодо закриття дитячих кімнат. Заклади громадського харчування можуть працювати до 22.00, якщо забезпечено 100% вакцинації колективу. Також необхідно дотримуватися маскового режиму в закритих приміщеннях. Кінотеатри можуть бути заповнені наполовину, за умови, що дотримано 100% вакцинації колективу, дотримано маскового режиму», – зазначив начальник міського управління Держпродспоживслужби Іван Гавришків.

Дотримання карантинних правил відстежуватиме поліція, муніципальна інспекція та держпродспоживслужба.