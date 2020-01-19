У Тернополі зранку 19 січня освятили воду, яка тече з крану.

Вранці священники освятили воду на виробничих потужностях комунального підприємства «Тернопільводоканал», відтак із кранів в оселях городян уже тече освячена вода.

Про це повідомив заступник міського голови Леонід Бицюра:

“Чин водосвяття відбувся на водопровідних насосних станціях КП “Тернопільводоканал”. Провадили його священнослужителі українських традиційних церков. Десятий рік поспіль файномістяни, котрі з різних причин – похилий вік, хворобу, зобов’язання бути на роботі чи доглядати когось — не можуть відвідати церкву та набрати свяченої води, мають змогу зробити це вдома, відкривши кран. Нехай свята вода додасть їм здоров’я, сили, віри та добра!”, – написав пан Леонід.

Джерело: Галас