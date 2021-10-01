Центр реабілітаційного та відновлювального лікування планують створити у Тернополі. Зроблять його на базі незавершеного будівництва терапевтичного корпусу КНП «Міська комунальна лікарня №3», що на вулиці Волинській, 40.

На черговому засіданні виконавчого комітету прийняли рішення «Щодо доцільності підготовки ТЕО проекту на базі незавершеного терапевтичного корпусу КНП «Міська комунальна лікарня №3».

– У міській раді проаналізували концептуальну записку щодо цього проекту, – розповів Ігор Крисоватий, заступник міського голови. – І визнали доцільним розробити техніко-економічне обґрунтування проекту «Створення Центру реабілітаційного та відновлювального лікування. Реалізовуватиметься цей проект в рамках державно-приватного партнерства.

Прийнятим рішенням доручили проектній групі розробити техніко-економічне обгрунтування та подати пропозиції про здійснення державно-приватного партнерства проекту.

Роботу над цим проектом у міськраді розпочали ще у березні цього року. Тоді на виконкомі прийняли рішення «Про ініціювання проекту державно-приватного партнерства». Застосування для недобудованого приміщення третьої лікарні не можуть знайти вже багато років. Міський голова Сергій Надал пояснив, що для його раціонального використання у міській раді шукають інвестора, який готовий вкласти кошти у реабілітаційний центр. Заплановано, що об’єкт нерухомості залишиться у власності громади, натомість інвестор зможе взяти його на певний період, 30-50 років, у безкоштовне користування і надавати ті послуги, які запропонує.