Створити Центр реабілітаційного та відновлювального лікування пропонують інвесторам у Тернопільській міській раді.

Пропонується зробити це на базі незавершеного будівництва терапевтичного корпусу комунального некомерційного підприємства «Міська комунальна лікарня №3», що на вулиці Волинській, 40. Відповідне рішення «Про ініціювання проєкту державно-приватного партнерства» прийняли на нещодавньому засіданні виконавчого комітету.

– Центр хочемо створити на базі довгобуду, який вже багато років не реалізовується, – розповів Сергій Надал, міський голова. – Його будівництво розпочалося при фінансуванні з держбюджету. Це мав бути перинатальний центр для всієї Західної України. Сьогодні ми розуміємо, що це вже не актуально. Ніхто зі Львова чи Франківська не буде везти жінок, щоб вони народжували у Тернополі. Об’єкт не використаний, законсервований. Для того, щоб його раціонально використовувати ми ініціюємо створення державно-приватного партнерства, тобто шукаємо інвестора, який готовий вкласти кошти у реабілітаційний центр. Результати дослідження показали, що у Тернопільській громаді існує потреба в додаткових медичних послугах стосовно відновлення і реабілітації. Тому ми чекаємо на пропозиції інвесторів, які будуть готові вкласти в це кошти. Для того, щоб добудувати і закупити обладнання для об’єкту, який був запланований, треба було понад 110 мільйонів гривень. Якщо це буде не перинатальний центр, а центр реабілітації і відновлення, то обладнання буде дещо інше. Тому ми пропонуємо інвестору земельну ділянку і недобудоване приміщення, де він сам має спроектувати і запропонувати, яке має бути обладнання, яка його вартість. А ми готові піти на зустріч, щоб не витрачати кошти з бюджету на добудову та обладнання. Кошти інвестора залучаємо з такою умовою, що сам об’єкт нерухомості залишиться у власності громади, натомість інвестор зможе взяти його на певний період, 30-50 років, у безкоштовне користування і надавати ті послуги, які запропонує.

Інвестора для цього недобудованого приміщення шукають вже не перший рік. А відповідно до прийнятого рішення у міськраді створили групу, яка розроблятиме та реалізовуватиме проект державно-приватного партнерства. Її учасники мають підготувати та реалізувати проект відповідно до вимог нормативно-правових актів України у сфері державно-приватного партнерства.