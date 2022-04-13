Конкурс із визначення перевізника пасажирів на автобусному маршруті №38 «Кооперативний коледж – вул. Київська – вул. Лесі Українки» оголосили у Тернополі.

Із березня цей маршрут працює у тестовому режимі, тому вирішили провести конкурс на визначення постійного перевізника. Відповідні рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету 13 квітня.

Усього було прийнято три рішення, які стосуються визначення перевізника. Це «Про проведення конкурсу», «Про затвердження кошторису витрат на організацію та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування в Тернопільській міській територіальній громаді та розміру плати за участь в конкурсі» та «Про оголошення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування в Тернопільській міській територіальній громаді.».

Відповідно до прийнятих рішень управління транспортних мереж та зв’язку має підготувати необхідні документи та провести конкурс. На організацію і проведення конкурсу необхідно 2800 гривень. Ці кошти йдуть на виготовлення та погодження паспорту автобусного маршруту. Стільки ж коштує і плата за участь в конкурсі.

Перевізники, які бажають взяти участь у конкурсі, повинні подати документи в управління транспортних мереж та зв’язку Тернопільської міської ради за адресою: м. Тернопіль, вул. Коперника, 1, 4 -й поверх. Документи прийматимуть з 14 квітня 2022 року, з понеділка по п’ятницю, з 8.00 до 17.15 години (у п’ятницю до 16:00 години), обідня перерва з 13.00 до 14.00 години. Кінцевий строк прийняття документів – до 17.15 години 3 травня 2022 року.

Засідання конкурсного комітету та проведення конкурсу відбудеться 16 травня 2002 року об 11.00 в залі засідань Тернопільської міської ради на вулиці Листопадовій, 5.

Телефони для довідок з питань проведення конкурсу, отримання бланків документів та рахунку для сплати коштів за участь у конкурсі: (0352) 52-15-14, (0352) 52-69-41, електронна адреса: [email protected].