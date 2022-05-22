Захищаючи Україну від московської орди, в боях на Харківщині загинув командир відділення взводу військової частини Василь Паславський.
Прощатимуться із Героєм сьогодні у великому залі Дому печалі по вул. Микулинецькій у Тернополі. Панахида о 19:00.
Поховають Василя Степановича у понеділок в селі Домаморич, бо звідси родом його дружина Олександра.
“Шановні громадівці!
Просимо віддати шану нашому захиснику. Живий ланцюг починаємо формувати об 11:30 від в’їзду в село Довжанка вздовж головної вулиці і від в’їзду в село Домаморич до церкви Успіння Пресвятої Богородиці”, – звертається до мешканців керівництво Підгороднянської об’єднаної територіальної громади.