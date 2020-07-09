Масове тестування ІФА-методом розпочали в обласному лабораторному центрі. Пройти таке дослідження можуть всі охочі.

Тернополянин Ігор Слюсарчук вирішив перевіритися шодо наявності антитіл до коронавірусу. Чоловік припускає, що міг перенести інфекцію безсимптомно.

«Мої колеги хворіли на коронавірус. Я з ними періодично контактував. В мене особливих симптом не було, але, думаю, що теж міг перехворіти, тобто сподіваюся на це».

На Тернопільщині методом ІФА обстежено 1471 особу. Антитіла до коронавірусу виявили лише у 28 людей, – повідомила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук.

Це означає, що рівень колективного імунітету у регіоні невисокий.

«Продовжуємо працювати у посиленому режимі. Проводимо значну кількість тестів. Ми на техногенній комісії озвучували критерії, які доведені нам Кабміном, у нас за показниками проведення кількості тестувань і показником реєстрації первинних випадків, область відповідає доведеним критеріям, ми їх не перевищуємо. Але от за показником динаміки зростання інфікування відмічається значне зростання. Доводжу до відома, що ми проводимо тестування методом ІФА на визначення імуноглобулінів, M і G. На сьогоднішній день ми єдиний лабораторний центр у західному регіоні, який проводить такі тестування. Всі охочі можуть звертатися до нас для проведення таких тестувань, вартує таке дослідження 142 гривні».

Антитіла до коронавірусу захищають від повторного зараження COVID-19, – запевняють епідеміологи. Втім, якщо вірус мутує, то вони не зможуть протистояти.

Софія Романська

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