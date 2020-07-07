Учора на Тернопільщині виявили лише семеро інфікованих COVID-19 людей.

Після стрімкої негативної тенденції, кількість лабораторно підтверджених випадків зараження зменшилася. Втім, у лікувальних закладах Тернополя пацієнтів побільшало. Деякі з них — у тяжкому стані та потребують кисневої підтримки.

Серед семи випадків зараження коронавірусом, які виявили учора, – п’ятеро тернополян. Кількість інфікованих в обласному центрі зросла до 475.

“Щоденно реєструємо нові випадки захворювання на коронавірус, якщо порівнювати із початком карантину, то у великій кількості. Минулого тижня спостерігалося різке зростання захворюваності на COVID-19. На жаль, ситуація напружена, динаміка негативна. У нас є дві госпітальні бази: це інфекційні відділення лікарні швидкої допомоги та міської дитячої лікарні. Тішить те, що більшість інфікованих переносять хворобу у легкому стані. Серед тих пацієнтів, яких госпіталізували до стаціонару, це були пацієнти переважно із середнім ступенем важкості, є пацієнти на кисневій підтримці. Лікарні готові до подальшого прийому пацієнтів, забезпечені засобами індивідуального захисту, а також необхідним обладнанням, щоб надавати якісну медичну допомогу мешканцям нашого міста і громади”, – каже начальник міського відділу охорони здоров’я Василь Даньчак.

У лікарнях Тернополя з підтвердженим діагнозом коронавірусу перебуває сорок двоє людей. Восьмеро пацієнтів лікарні швидкої допомоги отримують кисневу підтримку.

Софія Романська

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