34 нових випадки зараження коронавірусом виявили учора на Тернопільщині. Серед заражених – п’ятеро медиків.

Учора в обласному лабораторному центрі провели 268 ПЛР-досліджень.

Як повідомив епідеміолог Володимир Паничев, одинадцятеро заражених COVID-19 у Тернополі, десятеро – на Збаражчині, по троє – у Тернопільському районі, на Гусятинщині, Лановеччині, Чортківщині; по одній інфікованій особі у Зборівському, Монастириському і Шумському районах. Географія нових випадків розширилася на інші населені пункти.

«Порівняно із попередньою добою було виявлено більше на 27 осіб заражених COVID-19. Серед виявлених випадків учора – є медичні працівники. Зокрема, троє у Тернополі, по одному у Монастириському і Тернопільському районах. Маємо зростання кількості випадків, порівняно із попереднім днем. Пов’язуємо це насамперед з низьким рівнем колективного імунітету».

Учора в обласному лабораторному центрі провели тестування біоматеріалу від 46 осіб методом ІФА на наявність антитіл класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2 – у 3-ох осіб виявлені позитивні результати та 59 осіб на наявність антитіл класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2 – у 4-ох позитивні результати.

Софія Романська

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