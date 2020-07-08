34 випадки захворювання на коронавірусну інфекцію виявили за останню добу на Тернопільщині.
Згідно з даними обласного лабораторного центру, станом на 9 годину 8 липня в області зафіксовано 2142 випадків COVID-19. 31 з них летальний, 1326 людей одужало.
м. Тернопіль – 486 (129 одужало, 2 летальних)
Бережанський район – 9 (6 одужало, 1 летальний)
Борщівський район – 18 (14 одужало)
Бучацький район – 96 (82 одужало, 1 летальний)
Гусятинський район – 56 (22 одужало)
Заліщицький район – 61 (54 одужало, 4 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ)
Збаразький район – 105 (59 одужало, 1 летальний)
Зборівський район – 15 (5 одужало)
Козівський район – 66 (47 одужало, 1 летальний)
Кременецький район – 428 (348 одужало, 8 летальних)
Лановецький район – 112 (39 одужало)
Монастириський район – 209 (190 одужало, 4 летальних)
Підволочиський район – 14 (7 одужало)
Підгаєцький район – 6 (5 одужало, 1 летальний)
Теребовлянський район – 18 (17 одужало)
Тернопільський район – 140 (79 одужало)
Чортківський район – 98 (63 одужало)
Шумський район – 205 (160 одужало, 9 летальних)
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