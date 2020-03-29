В Тернополі на базі дитячої міської лікарні та лікарні швидкої допомоги розгорнули тимчасові пункти прийому та розподілу хворих на COVID-19.

Про це повідомляє Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом.

У штабі зазначають, що пункти облаштовані відповідно до розпорядження Головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка.

Такі пункти мають створити при лікарнях, які визначені базовими для лікування хворих на коронавірус, в кожному населеному пункті України.

Нагадаємо, станом на 10 годину 29 березня на Тернопільщині було зареєстровано 57 випадків захворювання на COVID-19.

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