Понад чотири десятки сучасних укомплектованих автомобілів швидкої допомоги сьогодні відправили у райони Тернопільщини та місто Тернопіль.

Автівки Тернопільська область отримала у рамках пілотного проекту, спрямованого на оновлення карет швидкої допомоги. Так, на реалізацію програми у 2019 році депутатським корпусом було спрямовано 100 млн грн. У результаті довготривалих тендерних процедур Тернопільщина отримала 42 нових автомобілі швидкої допомоги та 35 таких, що були у використанні.

Сьогодні, 27 березня, машини відправили у відділення екстреної медичної допомоги міста та районів.

Голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук розповів, що за останні три роки Тернопільщина майже повністю оновила автопарк швидкої допомоги.

– Завдяки колективній співпраці між органами державної та місцевої влади і спільному бажанні кардинально покращити становище медицини в області, нам вдалось запустити механізм, який продовжує приносити позитивні результати. Нещодавно ми вручили 155 автівок сімейним лікарям, а сьогодні сучасний укомплектований автомобіль матиме кожна підстанція екстреної медичної допомоги, – зазначив Віктор Овчарук.

Голова Тернопільської обласної організації ВО «Свобода» Олег Сиротюк наголосив на тому, що медики зараз потребують допомоги, адже борються з ворогом, від якого поки немає ліків.

– Ця каденція облради робила достатньо багато для того, щоб покращити лікувальні заклади обласного рівня. Проект, у рамках якого область отримала автомобілі екстреної меддопомоги, є яскравим прикладом того, як депутати усіх фракцій через свої голосування реалізовують турботу про медичних працівників. Зараз ми всі побачили, що наші медики, у тому числі молодший медичний персонал та лікарі швидкої допомоги, опинилися на передовій своєрідної війни. Зараз все суспільство вболіває та молиться, аби медики були захищені, могли подбати про всю нашу країну, кожного українця у цьому непростому протистоянні з ворогом, від якого немає ліків. Днями на Тернопільщині призначено нового голову облдержадміністрації. Сподіваюся, що до пропозицій облради він дослухається і надалі ми зможемо виділяти кошти на страхування медпрацівників, стимулювання їхньої праці та вирішимо питання обласної інфекційної лікарні, – підкреслив Олег Сиротюк.