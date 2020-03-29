На Тернопільщині станом на 22-гу годину 28 березня було зареєстровано 57 випадків COVID-19.

Про це повідомляє Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом.

Більшість інфікованих – 44 – жителі Монастириського району. Ще 9 – мешканці Заліщицького району. Серед інфікованих також двоє тернополян, один мешканець Кременецького району та один – Тернопільського.

Загалом в Україні 356 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За добу виявлено 46 нових випадків. Зафіксовано 9 летальних випадків від COVID-19. 5 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

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