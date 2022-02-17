Урочистості з нагоди 130-річчя від Дня народження патріарха Української греко-католицької церкви Йосифа Сліпого організували у Тернополі. Біля монумента видатного діяча зібралися священнослужителі, представники влади та громадськості.

Усі присутні вшанували пам’ять видатного діяча молебнем та покладанням квітів до пам’ятника патріарху.

«Йосиф Сліпий для нас – великий богослов та державник. Надихає його патріотизм і любов до України. Також він закликав усіх до єднання, засуджував розбрат українців. Зараз це надзвичайно актуально, враховуючи військові дії на Сході країни, ті загрози, які ми маємо з боку країни-агресорки Російської Федерації. Зараз ми повинні єднатися і показувати це всьому світові», – зазначив тернополянин Ігор Франчук.

Додамо, верховний Архиєпископ Йосиф Сліпий — український церковний діяч, єпископ Української греко-католицької Церкви, кардинал Католицької церкви; з 1 листопада 1944 року Митрополит Галицький та Архієпископ Львівський, з 23 грудня 1963 року Верховний Архиєпископ Львівський — настоятель Української греко-католицької церкви.