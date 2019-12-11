Дні угорського кіно тривають у Тернополі.

Фестиваль пропонує жителям міста шість різножанрових художніх фільмів угорських режисерів. Перегляд фільмів – вільний.

У Тернополі фестиваль влаштувало Почесне консульство Угорщини. На відкритті фестивалю показали фільм-мюзикл «Pappa Pia». «У програмі фестивалю – також драма «Койот», у якій головний герой бореться за право на своє майно, життя, гідність; детективний анімаційний фільм «Пограбування за Фрейдом» про викрадення 13 шедеврів із найбільших музеїв світу; історична драма «Одвічна зима», яка присвячена депортованим до СРСР угорським громадянам; трилер

«Сподіваюся, наступного разу ти помреш», який висвітлює проблему булінгу; кримінальна драма «Монстр із Мартфю»; романтична комедія, мюзикл «Pappa Pia». Ця подія особлива, тому що вперше Тернопільщина має можливість познайомитися з угорським кінематографом. Отже, кіно підтримує наші народи, руйнує бар’єри, стереотипи, дозволяє нам обмінюватися нашою історією, ідеями, почуттями, емоціями», – розповідає співорганізаторка фестивалю, почесна консулка Угорщини в місті Тернополі Тетяна Чубак.

Дні угорського кіно у Тернополі організували вперше. Триватиме фестиваль упродовж трьох днів.

Софія Романська