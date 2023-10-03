Вчора близько 21-ї години інспектори отримали повідомлення про ДТП на перехресті вулиць Степана Будного — Миколи Карпенка.

Охоронці порядку оперативно прибули на місце події та з’ясували, що водій автомобіля Fiat не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою, не обрав безпечної швидкості руху та скоїв наїзд на електроопору. На щастя, в автопригоді ніхто не постраждав.

Спілкуючись з керманичем, патрульні помітили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Водій погодився пройти огляд на визначення стану сп’яніння за допомогою приладу Драгер на місці. Результат — 1,20 проміле алкоголю в крові кермувальника, що перевищує допустиму норму.

На водія поліцейські склали адмінматеріали:

– протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП;

– протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП та відсторонили його від керування.