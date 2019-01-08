У Тернополі “ожила” рекордна шопка

Про це кореспонденту Укрінформу розповів настоятель храму отець Юстиніан.

«Шопка дійсно дуже велика. Вона зайняла усю сторону, де вівтар, це – 50 метрів. А висота її, ми заміряли, – 20 метрів. Такі великі шопки ми облаштовуємо, починаючи із 2005 року. Кожного року намагаємось якось урізноманітнити все те, що через біблійні сюжети нагадує нам про народження Спасителя. Цього року уперше перед вірянами відкрилася панорама Вифлеєму, на тлі якої, власне, і встановили цю шопку, де додали кілька нових фігур», – сказав о.Юстиніан.

Шопку у храмі святого апостола Петра в Тернополі зроблено у вигляді діорами.

Тут можна побачити ясла зі святим дитятком, фігури Марії, Йосипа, біблійні персонажі. Також відображено ціле селище на пагорбах із хатками, храмом, людьми та різними птахами й звірятами, живими кроликами у клітці.

«Родзинка» велетенської шопки – рухомі елементи фігур у людський зріст та дещо менших. Це – фігурки святого Франциска, Святих Володимира, Ольги, Митрополита Андрея Шептицького і Йосипа Сліпого, монахів. Вони проходять навколо Ісуса і вклоняються йому.

Система складних механізмів «оживляє» не тільки біблійні персонажі. Рухомий вертеп має і годинник, «ангелів», які прорубують у лісі дорогу, звіряток, які кивають голівками, невеличкий кораблик, млин із водяним колесом, зорі, які на великому небозводі під куполом церкви щораз спалахують і згасають.

Шопка – різдвяна окраса храму у Тернополі, куди на молитву і на оглядини такого дивовижного рухомого вертепу приходять та приїжджають з інших міст дуже багато вірян

Як повідомляло агентство, тернопільську шопку у церкві святого апостола Петра занесено до Книги рекордів України.