Двадцять п’ять робочих груп будуть обстежувати місця загального користування та допоміжних приміщень в будинках, які отримують послуги із постачання теплової енергії.

Вони будуть з’ясовувати стан теплоізоляції транзитних трубопроводів, наявність батарей у під’їздах та сходових клітках тощо.

Розпорядження «Про створення робочих груп» видав 13 січня міський голова Сергій Надал.

До складу робочих груп увійшли представники ОСББ, ЖЕКів, співвласники, депутати міськради, КП «Міськтеплокомуненерго». Упродовж двох тижнів вони мають обстежити, за згодою власників, приміщення відключені від централізованого опалення на предмет наявності або відсутності та ізоляції транзитних трубопроводів. Якщо представників робочих груп не будуть допускати для проведення обстеження чи будуть перешкоджати у доступі для з’ясування стану теплоізоляції транзитних трубопроводів, власникам таких приміщень буде здійснюватися нарахування за втрату тепла, як за неізольовані транзитні трубопроводи.

За результатами обстежень робочі групи складатимуть відповідні акти. На підставі цих актів КП ТМ «Тернопільміськтеплокомуненерго» перерахує плату за функціонування внутрішньобудинкових систем опалення та гарячого водопостачання, а також опалення місць загального користування та допоміжних приміщень.