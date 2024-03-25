Чудову весняну погоду передбачають цими днями на Тернопільщині. За прогнозами обласного гідрометеоцентру, у краї з вівторка спостерігатиметься тенденція до підвищення температурних показників, а вихідними обіцяють до 20 тепла.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, 26 березня у краї буде хмарно з проясненнями, обійдеться без опадів. Вночі та вранці на дорогах утворюватиметься ожеледиця, слабкий туман, вітер південно-західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вдень підвищуватиметься до 8 – 13° тепла. Через туман можливе погіршення видимості: 600 – 1000 м.

«Цими днями на заході завтра – без опадів, навіть із сонечком. Схоже, що холод нарешті завершується, принаймні, в найближчій перспективі, і далі, аж до початку квітня нас очікують чудові +15 +22 градуси! Впродовж тижня очікується тепла та переважно суха погода з поступовим підвищенням температурних показників», – повідомила синоптик Наталка Діденко

Дещо підпсувати весняну ідилію може атмосферний фронт. За попередніми прогнозами обласного гідрометеоцентру, 28 -29 березня у краї пройдуть дощі.