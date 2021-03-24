У тернопільських дитсадках десять груп перебуває на самоізоляції через коронавірус

Станом на 23 березня у тернопільських закладах дошкільної освіти зафіксовано 2 випадки захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19 серед дітей та 42 – серед працівників, що складає 2 відсотки від загальної кількості працюючих.

Враховуючи вищезазначене та з метою недопущення поширення короновірусної інфекції серед дітей, 10 груп у тернопільських садочках закрито на самоізоляцію: ТДНЗ №2 – 1 група, №10 – 1 група, №14 – 2 групи, №20 – 1 група, №21 – 1 група, №22 – 1 група, №25 – 2 групи, №38 – 1 група.

У разі збільшення кількості інфікованих COVID-19, керівники закладів дошкільної освіти самостійно приймають рішення про призупинення діяльності групи чи закладу загалом, інформуючи про це управління освіти і науки Тернопільської міської ради.

Додамо, станом на сьогоднішній день у місті не розглядається питання щодо закриття закладів дошкільної освіти.