У “Слуза народу” розповіли, коли виключать нардепку Людмилу Марченко з фракції

Речниця фракції “Слуга Народу” у Верховній Раді Юлія Палійчук прокоментувала Суспільному обшуки в народної депутатки Людмили Марченко.

За її словами, поки вивчають обставини, передає Суспільне.

“Позиція фракції така, що ми вивчимо всі обставини, в цій ситуації потрібно все з’ясувати. Якщо справді буде доведено вину, то пані Марченко ми виключимо з фракції. Але зараз нової інформації у мене немає”.

Юлія Палійчук підтвердила також інформацію, що Людмила Марченко перебуває на 8 місяці вагітності й готується стати мамою.

Кореспонденти Суспільного звернулися також до прес служби НАБУ та САП. Там повідомили, що наразі про підозру в справі Марченко ще нікому не повідомили, тож поки цю ситуацію не коментують.