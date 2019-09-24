Мешканець села Білозірка, що на Лановеччині обікрав односельців.

19-річний парубок забрався до чужого помешкання та привласнив ювелірні вироби.

Про крадіжку поліцейським повідомила власниця помешкання. Господарів декілька днів не було в будинку і за цей період туди пробрався злодій та зумів знайти сховок з прикрасами. Любителя чужого майна працівники поліції розшукали. Ним виявився місцевий мешканець, який, незважаючи на юний вік, вже встиг накриміналити в минулому. Хлопець знав, що господарів немає вдома, зірвав навісний замок та пробрався до хати. Ретельно усе обнишпорив і в шафі під одягом знайшов коробку з золотими перснями, ланцюжком та підвісками. Її і викрав. Здати крадене у ломбард юнак не встиг, його розшукали правоохоронці.

Золото власникам невдовзі повернуть, а крадію доведеться відповідати за скоєне. За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження, повідомляють у поліції.