У пожежі на Тернопільщині загинула 94-річна жінка

Пожежа сталася вранці 3-го листопала у Скалі-Подільській Чортківського району.

Як повідомили в управлінні ДСНС, горів житловий будинок на вулиці Грушевського.

Під час гасіння пожежі на місці події виявили тіло мешканки будинку, жінки 1927 року народження.

Вогнем знищено диван та речі домашнього вжитку, пошкоджено меблі.

Пожежу ліквідовано черговими караулами 8-ї державної пожежно-рятувальної частини 4-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління та місцевої пожежної команди сел. Скала-Подільська. Під час гасіння врятовано будівлю.