16-річну українку, яка загинула у аварії дорогою до польського Кракова, звали Маріанна Герман. Вона із селища Коропець на Тернопільщині.

Дівчина закінчила 9 класів місцевої школи. Навчалась у коледжі Прикарпатського університету імені Стефаника. Друзі згадують її теплими словами і не вірять у те, що сталося, пише “Терен”.

“Вона була добра, хороша дівчинка, привітна, доброзичлива. Завжди допомагала друзям у важку хвилину. Була дуже талановита: ходила в музичну школу на фортепіано, закінчила нещодавно курси візажистів. Дуже шкода, що так сталось. Досі не віриться”, – розповіла подруга Аліна Іванова.

З ким і чому їхала до Польщі – не повідомляють. Відомо, що тіло дівчини на батьківщину поки не привезли.

11 липня близько 2:50 у Польщі в смертельну аварію потрапив мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, в якому їхали українці. Між містами Дембиця і Тарнів у напрямку Кракова бус врізався у причіп вантажівки, яка їхала попереду. Загинула 16-річна пасажирка.