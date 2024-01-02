Тривожна звістка з фронту надійшла до села Білявинці Бучацької громади.
1 січня при виконанні бойового завдання в районі населеного пункту Стельмахівка Сватівського району Луганської області загинув солдат Василь Богданович Мимрик, 1986 року народження.
Трагічну звістку повідомила Бучацька міська рада.
“Вічна і світла пам’ять мужньому воїну!
Щиро співчуваємо рідним і близьким Героя.
Про час зустрічі та дату прощання з Василем Мимриком повідомимо додатково”, – ідеться у дописі.
Зазначимо, що у вересні вже минулого року Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний нагородив Василя Мимрика нагрудним знаком “Золотий хрест”.
Висловлюємо співчуття рідним, друзям, побратимам бійця. Вічна пам’ять Герою.