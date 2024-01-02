У перший день року на фронті загинув боєць з Тернопільщини: нещодавно Залужний нагородив його “Золотим хрестом”

Тривожна звістка з фронту надійшла до села Білявинці Бучацької громади.

1 січня при виконанні бойового завдання в районі населеного пункту Стельмахівка Сватівського району Луганської області загинув солдат Василь Богданович Мимрик, 1986 року народження.

Трагічну звістку повідомила Бучацька міська рада.

“Вічна і світла пам’ять мужньому воїну!

Щиро співчуваємо рідним і близьким Героя.

Про час зустрічі та дату прощання з Василем Мимриком повідомимо додатково”, – ідеться у дописі.

Зазначимо, що у вересні вже минулого року Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний нагородив Василя Мимрика нагрудним знаком “Золотий хрест”.

Висловлюємо співчуття рідним, друзям, побратимам бійця. Вічна пам’ять Герою.