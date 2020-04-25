Ще 8 районів Тернопільської області найближчим часом отримають своїх очільників.

Нагадаємо, що більшу половину голів РДА призначено за поданнями Ігоря Сопеля, який до середини березня очолював обласну адміністрацію.

Зі списку Сопеля призначать від сили ще одного-двох керівників. Наприклад, Труш не бачить перспективи у роботі на посаді заступника голови ОДА хоростківчанина Арсена Марчишака. Його відправлять головою РДА в Чортківський район. Є вже погодження Кабміну на це переміщення.

Решту кандидатів, які підібрали хоростківські, завернули і оперативно сформували новий список. І якщо в Сопеля важко було зрозуміти логіку вибору кандидатур, то у рогатинських ця логіка проглядається. Усі кандидати мають “фінансовий грунт” під ногами, тобто є людьми зі сформованими життєвими цвнностями. Без “зелепухів” та наївних фанатів Зе-команди. Цинічні адміністратори, які будуть чітко знати свої часові рамки і можливості, адже їм належить завершити роботу з ліквідації структур, керівниками, яких призначаються.

Бучацьку РДА може очолити екс-начальниця районного собезу Олена Кравчук, яка в останні роки успішно займалася торгівлею. Борщівську РДА – відомий у дуже вузьких колах Юрій Гуцул. Зборівську РДА – керівник “Райагролісу” Юрій Сисак. Кременецьку РДА – екс-чиновник Тернопільської міськради та діючий посадовець ОДА Василь Ясіновський. Козівську РДА – далеко не бідний, судячи з декларації, віце-мер Козови Микола Михайлів.

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