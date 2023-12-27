Володимир Труш, найімовірніше, позбудеться посади голови Тернопільської ОДА.

Відповідний проект Указу Президента сьогодні підтримав Кабінет міністрів. Про це повідомляється у телеграм-каналі Уряду України.

“На своєму засіданні 27 грудня Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження:

Про призначення Поліщука Віктора Петровича заступником Голови Державної служби статистики України.

Підтримано Проект Указу Президента України про звільнення Труша Володимира Любомировича з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації”, – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, Володимира Труша призначили головою Тернопільської ОДА у березні 2020 року. До цього він обіймав пост голови Рогатинської РДА в Івано-Франківській області.

У червні цього року у тернопільському “білому домі” виник корупційний скандал. Працівники НАБУ затримали голову обласної ради Михайла Головка та двох заступників голови обласної військової адміністрації Ігора Дем’янчука та Ігора Гайдука. За даними слідства, посадовці вимагали у підприємця 1,8 млн грн за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської облради.

Як згодом повідомив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко, до оборудки був причетний ще один високопосадовець. Проте його не затримали через витік інформації.

“У справі за підозрою голови Тернопільської обласної ради та двох заступників голови ОВА цієї ж області в отриманні неправомірної вигоди в нас був витік інформації. Тому певний період часу довелося чекати, щоб приспати пильність. І це спрацювало – фігуранти повернулися до злочинної діяльності, вже після того ми реалізувалися. Та однаково, на мою думку, цей витік завадив нам задокументувати причетність іще одного високопосадовця. До речі, джерело витоку так і не встановили”, – сказав він в інтерв’ю виданню ZN.ua. Прізвище посадовця Клименко не назвав.