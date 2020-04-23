Історичне рішення прийняте на засіданні Кабінету Міністрів 22 квітня.

Відповідно до наданих новим законодавством повноважень, уряд затвердив межі та адміністративні центри 55 об’єднаних теритріальних громад Тернопільської області.

Кінцева карта громад області утрясалася впродовж останніх півроку. За наслідками відкритих і закритих консультацій прийнято рішення зупинитися на 55 громадах. У ході утряски статус ОТГ втратили і будуть приєднані до інших громад 8 діючих ОТГ. Зокрема, Чернихівецька та Колодненська сільські ОТГ будуть приєднані до поки що не створеної Збаразької міської ОТГ, а Настасівська сільська ОТГ – до поки що не створеної Великоберезовицької ОТГ. Новосільська сільська ОТГ стане частиною Скориківської сільської ОТГ, Млиновецька сільська ОТГ – частиною Зборівської міської ОТГ, Коцюбинецька сільська ОТГ – частиною Васильковецької ОТГ, Озерянська сільська ОТГ – частиною Борщівської міської ОТГ, а Дорогичівська сільська ОТГ – частиною Товстенської селищної ОТГ.

Навколо Тернополя, крім Великоберезовицької ОТГ, будуть функціонувати Байківецька, Білецька, Великогаївська, Великобірківська та Підгороднянська об’єднані територіальні громади.

У травні цього року Кабмін затвердить новий районний поділ Тернопільської області. Замість 17 районів буде 3 або 4. Вибори у жовтні 2020 року пройдуть на новій адміністративно-територіальній основі.

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