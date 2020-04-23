На великодні вихідні сплив місяць, як Тернопільщина отримала нового намісника Зеленського.

Ним несподівано для багатьох став 40-річний бізнесмен з Рогатинського району сусідньої Івано-Франківської області Володимир Труш. Рішення офісу Зеленського вкотре увігнало в ступор місцеву “колонію” “Слуг народу”. Однак нікуди дітися – команду співпрацювати треба виконувати та шукати в цьому позитив. А хто за ним стоїть – Шмигаль чи інші невідомі лобісти – не їхніх вух справа.

Соціальний ліфт: з ресторану в голови ОДА

І хоч формально Труш перейшов на тернопільську посаду з голови Рогатинської РДА, більше про нього розкаже попередня бізнесова діяльність. З часу таємничого звільнення в 2008 році з податкової поліції Івано-Франківської області, Труш пройшов непростий шлях від охоронця ігрових салонів до непогано розбудованого власного бізнесу. До появи на посаді в Рогатині в листопаді 2019 року Володимир Труш мав формальні інтереси у бізнес-структурах, що надавали автотранспортні та автосервісні послуги, а також видавали короткострокові позики населенню. Але найбільше його землякам відомі потуги в готельно-ресторанному комплексі “Бельведер”, що знаходиться в приміській зоні. Ще рік-півтора тому теперішній намісник Зеленського на Тернопільщині брав участь у кулінарних шоу та всебічно поширював позитивну інформацію про заклад , формально не маючи до нього відношення. Хоча місцеві говорили, що він там головний. Не беремося судити про складні хитросплетіння ведення українського бізнесу, однак порівняно з Сопелем, який до намісницького крісла був дилером Волочиського хлібзаводу, Труш виглядає соліднішне.

В тусовці посіпак Януковича

До того ж у нього є власна політична історія. В далекому 2010 році колишній податківець став депутатом Рогатинської районної ради від партії “Сильна Україна”. Нагадаємо, що на тих виборах партія Тигіпка, який тоді працював в уряді Азарова, була сателітом Партії Регіонів. Крім того, у 2010 році Труш засвітився на платній основі як помічник народного депутата, члена фракції Партії Регіонів Валерія Келестина.

Партнер та сірий кардинал Труша

Тоді ж депутатом Рогатинської міськради став від партії Тигіпка його давній товариш і партнер Юрій Челядин. Як повідомляють наші джерела, саме Челядин зараз є ключовою персоною в тернопільській команді Труша. У Тернополі він з першого дня його роботи. Розрулює всі питання, в тому числі й економічні. Формально Челядин зайняв місце керівника патронатної служби голови ОДА, однак насправді виконує функції першого заступника Труша. Не виключено, що з часом ним стане.

Заїзжий виборчий технолог

Ще один парашутист в команді Труша – спеціаліст з виборчих технологій із Чернігівщини Віктор Устенко. Він подав декларацію як кандидат на посаду заступника голови ОДА. Не виключено, що Устенка на Тернопільщину відправив центральний партійний офіс, оскільки у місцевих “Слуг народу” завали за завалами, а попереду місцеві вибори.

З доступних про технолога у мережі даних вбачається, що він спеціалізується на створенні сіток з роздачі пайків потенційним виборцям. Із налагодженням комунікацій в Устенка, очевидно, проблеми, бо Труш постійно потрапляє в медійні скандали. Спочатку робить необдумані заяви по забезпеченості Монастириської райлікарні, а потім запевняє, що в Почаєві немає коронавірусу. Також у скандал з роздачею продуктової допомоги від АТБ потрапили нардепи від “Слуги народу”. Торгова мережа передала допомогу владі, а їздили роздавати разом предствниками ОДА народні депутати зі “Слуги народу”. АТБ це не сподобалося. Вийшов дуже неприємний скандал.

Порошенківці на службі у Зе-команди

Від тернопільських кадрів у Труша таких проблем нема, якщо не вважати іміджеві втрати від появи в його команді порошенківця з команди Барни-Юрика Олега Валова. Два заступники, які йому дісталися у спадок від Сопеля, шкідництвом не займаються. Дивака-Марчишака відправляють на посаду голови Чортківської РДА, а Ігоря Гайдука наразі залишають на місці займатися поточними справами. Треба віддати належне, що Гайдук найбільш тямущий в теперішній Зе-команді. Хоча також працював у вертикалі Порошенка, але перебрався в Тернопіль за протекцією хоростківського земляка Сопеля.

Щодо Валова, то одіозний представник старої влади добре чується в Труша. Йому вдалося втертися у довіру до рогатинських. Подейкують, що саме він внушив їм перспективи правління на Тернопільщині. Валов мав “шапочне” знайомство з Трушем на грунті відвідин близького до Бережан ресторану “Бельведер”. Тепер мусить “відробляти” яскраві розповіді. І, треба віддати належне, поки вдається. Фактично розрулена ситуація в обласній раді. Друзі Валова з БПП відмовилися від огульної критики Зе-адміністрації, а синхронні голосування за зміни до бюджету вказують на тверді домовленості та спільні інтереси. Лише радикал Яциковський, про якого забули, активно критикує адміністрацію Труша.

Також в області запустилися так любі Валову тендери на освоєння державних грошей. Щоправда, тут спритнику не дають розігнатися. Ці процеси взяв під контроль Челядин. Валову ж дістався контроль за дотриманням проектів добре знайомих йому партнерів по обласній раді. І це також непогано.

… і майбутні ліквідатори районів

Окрема історія – призначення голів РДА. Майже половину призначено за поданнями Сопеля. По кількох немає розпоряджень Президента. Решту завернули і оперативно сформували новий список. І якщо в Сопеля важко було зрозуміти логіку вибору кандидатур, то у рогатинських ця логіка проглядається. Усі кандидати мають “фінансовий грунт” під ногами, тобто є сформованими особистостями. Без “зелепухів”. Хлопці і дівчата, котрі будуть чітко знати, що їм відведено максимум півроку і належить завершити роботу з ліквідації структур, керівниками яких призначаються.

Бучацьку РДА може очолити екс-начальниця районного собезу Олена Кравчук, яка в останні роки успішно займалася торгівлею. Борщівську РДА – відомий у дуже вузьких колах Юрій Гуцул. Зборівську РДА – керівник “Райагролісу” Юрій Сисак. Кременецьку РДА – екс-чиновник міськради та діючий посадовець ОДА Василь Ясіновський. Козівську РДА – далеко не бідний, судячи з декларації, віце-мер Козови Микола Михайлів.