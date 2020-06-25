Через зливи та підйом води у Дністрі жителі трьох сіл Монастириського району зазнали значних втрат.

Стихія пошкодила городину та посіви, зруйнувала дороги і господарські будівлі.

Жителька села Устя Зелене пані Зінаїда розповідає, що готувалася збирати ранню картоплю. Втім, сильна злива та паводок забрали весь врожай.

«Дуже багато трудилися цілу весну і літо. Вже могли по трохи копати ранню картоплю. Але вода забрала все. Залишися без нічого, тепер думаємо, як самим вижити. Дуже тяжко пережити це, і страшно».

Через надмірні опади у Монастириському районі спостерігається значний підйом води у Дністрі. У селі Коропець підтоплено сільгоспугіддя, а в Усті Зеленому розпочався перелив води через дамбу, відтак виникла реальна загроза підтоплень домогосподарств. Місцевою комісією з ТЕБ та НС прийнято рішення про часткове відселення мешканців сіл Устя Зелене, Вістря та Коропець. У населених пунктах розгорнули пункти евакуації.

На місці працюють підрозділи ДСНС, Національної поліції та спеціалізованих служб цивільного захисту.

Софія Романська

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