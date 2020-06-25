Через сильні зливи на Тернопільщини виникла надзвичайна ситуація. У Монастириському районі істотно піднявся рівень води у Дністрі. У с. Коропець підтоплено сільгоспугіддя, а у с. Устя Зелене після переливу води через дамбу виникла реальна загроза підтоплень домогосподарств.

Місцевою комісією з надзвичайних ситуацій прийнято рішення про часткове відселення мешканців.

Президент України Володимир Зеленський запевнив – жителі області не залишаться один на один зі своїми проблемами, зумовленими негодою.

У своєму відозверненні глава держави пообіцяв вирішити питання зруйнованого житла та виділити фінансову допомогу постраждалим від повеней. Президент наголосив: влада робить усе необхідне для мінімізації та подолання наслідків природного лиха на Тернопільщині та у всіх західних областях.

«Я хочу звернутися до людей, які постраждали внаслідок повені, особливо це Івано-Франківська область, а також Закарпатська, Львівська, Чернівецька та Тернопільська. Перш за все, я хочу висловити щирі співчуття родинам загиблих, – сказав Володимир Зеленський. – Інших постраждалих громадян хочу запевнити – держава не залишить вас у біді. Ми обов’язково відновимо зруйновані дороги, мости та іншу інфраструктуру. Обов’язково вирішимо питання житла – або відновимо зруйноване, або знайдемо нове».

Також президент окреслив наміри виділити значні кошти для подолання наслідків стихії та відновлення пошкоджених об’єктів. Мова йде про мільярди.

«Ми розуміємо, що для подолання наслідків може знадобитися не один мільярд гривень, але ці кошти обов’язково будуть знайдені… А загалом у найближчий час ми розглянемо повноцінну стратегію, залучимо всіх спеціалістів, щоб вирішити проблему паводків комплексно, назавжди, або, принаймні, на десятиліття вперед», – поділився планами президент.

Тим часом прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зауважив, що для боротьби з негодою у Прикарпаття передислокували чотири гелікоптери, один з них медичного призначення, який може за потреби евакуйовувати людей. Сьогодні гелікоптером евакуювали двох вагітних жінок, яких неможливо було доставити до лікарень наземним транспортом.

«Сьогодні завдання №1 для уряду – це евакуація хворих і тих, кого потрібно евакуювати, розміщення тих, хто втратив житло. Завдання №2 – , розчищення загат, що утворилися через бруд і деревину, яка застрягла біля мостів, розчищення річок, які можуть змінити русла, і цим створюють додаткову небезпеку», – сказав Денис Шмигель. За його даними, через спричинене негодою підтоплення у західних областях України понад 100 випускників не матимуть можливості взяти участь у зовнішньому незалежному оцінюванні. Для цих школярів визначать окремий час, щоб вони могли пройти оцінювання пізніше.