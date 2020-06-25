Жителі сіл Устя Зелене, Коропець та Вістря змушені евакуюватися. Через значний підйом води у Дністрі є загроза життю людей. У Монастириськах облаштували спеціальні пункти тимчасового перебування відселених мешканців.

На Тернопільщині сформували два зведені загони, які при загостренні ситуації, направлять для допомоги жителям Монастириського району. Рятувальники готові протистояти наслідкам стихії, – запевнив начальник ДСНС області Віктор Маслей. Втім, жителів краю просять дотримуватися рекомендацій.

«Ми готувалися до такого розвитку подій. У Монастириському районі залишається найбільш небезпечна ситуація. Зокрема, найбільше потерпають такі села: Устя Зелене, Коропець, Вістря. На території села Устя Зелене прорвало одну з дамб, яка відгороджувала Дністер і запобігала розливам. Наразі проводиться укріплення цієї дамби, щоб запобігти прориву води на населений пункт, а у цьому населеному пункті ми провели превентивні заходи. Учора ввечері відбулося засідання сільської ради, депутати обійшли подвірно весь населений пункт, попередили мешканців, що можлива ситуація з підтопленням їхніх будівель, багато людей сьогодні переїхали з цих сіл, вивезли дітей, старших людей, приготували будівлі. У Коропці ми спостерігаємо підтоплення доріг і домогосподарств, але там поки що некритичний рівень. Наші працівники цілодобово чергують, спостерігають за рівнями води, а також за ситуацією, яка спостерігається на території цих населених пунктів».

За прогнозами обласного гідрометеоцентру, складні погодні умови спостерігатимуться на Тернопільщині і 25 червня. Відтак у регіоні оголошено штормове попередження.

Софія Романська