Зміни до бюджету громади на 2022 рік внесли на засіданні виконавчого комітету 4 квітня. Більше 36 мільйонів гривень розподілили між управлінням житлово-комунального господарства та управлінням транспортних мереж та зв’язку

– Спрямовуємо вільні залишки бюджетних коштів, які утворилися станом на 1 січня 2022 року у сумі 36 мільйонів 248,8 тисячі гривень, – повідомила Надія Кучер, начальник фінансового управління. – З них 17 мільйонів спрямовуємо управлінню житлово-комунального господарства, щоб КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» погасило кредит Європейського банку реконструкції і розвитку. На умовах співфінансування виділяємо 700 тисяч гривень на реконструкцію відпочинково-рекреаційної зони в районі Дальнього пляжу. 18 мільйонів 548,8 тисячі гривень спрямовуємо управлінню транспорту: 11 мільйонів 215,9 тисячі гривень на покілометрову оплату, 4 мільйона 348,8 тисячі на виплату відсотків та комісії згідно договору лізингу та 686,1 тисячі на поповнення статутного капіталу КП «Міськавтотранс», 2 мільйона 298 тисяч гривень на поповнення статутного капіталу КП «ТЕТ».

Також, за словами Надії Кучер, відновили кошти резервного фонду у сумі 7 мільйонів 42,8 тисячі гривень, які раніше були спрямовані головним розпорядникам коштів на придбання обладнання, на фінансову підтримку БФ «Карітас», на сплату земельного податку по індустріальному парку.

Під час військового стану заборонено проводити капітальні ремонти та реконструкції, тому 16 мільйонів гривень, передбачених на капітальний ремонт житлового фонду, та 1 мільйон з капремонту зупинок спрямували на загальний фонд по благоустрою для оплати поточних видатків та проведення поточних ремонтів у місті.