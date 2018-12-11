У мешканців Тернопільщини через погоду може боліти голова

11/12/2018 0
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Активний циклон з півдня лютуватиме цими днями на Тернопільщині. В регіоні можливі опади у вигляді дощів, мокрого снігу, а також спостерігатиметься збільшення рівня вологості. Такі погодні явища можуть негативно впливати на самопочуття жителів краю.

З одинадцятого грудня погода ускладниться по всій території України, – попереджає синоптик Наталка Діденко. Не обійдеться без дощів і на Тернопільщині.

«Передбачається дощ, місцями з мокрим снігом, можливі сильні опади, посилення північно-західного вітру до штормового. На дорогах може утворюватися ожеледиця».

Упродовж тижня у західному регіоні України погода буде нестабільною. Осінь не хоче відступати, а зима вже прямує на трон», – пояснюють метеорологи.

«Зміняться погодні умови з 15 грудня. Морози трохи підсушать повітря. Погода тижня буде вкрай нестабільною, тому не лякайтеся можливих мігреней, стрибків артеріального тиску та іншого фізичного дискомфорту», – зазначає Наталка Діденко.

Відтак жителям краю радять тепло одягатися і добре харчуватися. Оскільки в період погодних перепадів легко підхопити віруси.

Софія Романська

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