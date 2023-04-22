У лісах Тернопільщини створюють мінералізовані смуги: для чого вони потрібні

Лісівники Тернопільщини створюють мінералізовані смуги, аби вберегтися від пожеж. Кажуть: це один з найбільш ефективних методів захисту від вогняної стихії.

Мінералізовані смуги – це протипожежні бар’єри, які створюють шляхом очищення ділянки території, що межує з лісом. Як розповів лісівник Ігор Багрій, вони слугують своєрідною перепоною від вогню, аби він не розповсюджувався на більші площі лісового масиву.

«При загоряннях зорана смуга перешкоджає поширенню низової пожежі на інші ділянки лісового масиву. Така смуга створює опорну лінію, від якої буде проводитися зустрічний регульований підпал лісового насадження для зустрічного вогню. Поширюючись, наприклад, назустріч основній пожежі, смуга вогню знищує на своєму шляху всі горючі матеріали. Зустрівшись, полум’я загасає, оскільки більше немає чому горіти».

Екологи наголошують: підпали трави шкодять здоров’ю та знищують довкілля, гинуть не тільки мікроорганізми, але й знищуються гнізда птахів.