У Тернопільській області окремі лісові господарства відмовляються безкоштовно надати для родин загиблих захисників дрова.

Такі шокуючі та ганебні факти у мережі Фейсбук опублікував військовий з Лановеччини Дмитро Харчук, якого цитує видання Тернополяни.

“Розпочну я мабуть з того, що на моє особисте звернення в 2020-му і 2021 році до лісництва області щодо безоплатного забезпечення дровами сімей загиблих воїнів та інвалідів війни з Лановецької та Борсуківської громади, мене просто “проморозили”, це і Лановецьке, і Кременецька і Тернопільське лісництво, спихаючи один на одного. Тоді я так і нічого не добився, дров нікому не привезли, а 24 лютого я пішов на війну”, – розповів Дмитро Харчук.

За словам и захисника далі тільки було гірше.

“А тут, в 2021 році, навіть на запит Лановецької міської ради, з Кременця прийшла відповідь такого характеру: – “Ми не волонтерська організація, дрова безоплатно не даємо. Хочуть дрова – нехай платять, або оформляють пільгу через соцзахист, там буде якась знижка”. Можу собі уявити реакцію членів родин загиблих Героїв, інвалідів війни та воїнів в окопах. В той же час в “Кременецькому лісовому господарстві” вирізали ліс без лісорубних квитків, на суму понад 2 млн., грн. Керівником філії “Кременецьке лісове господарство” є Олексієвець Олег Миколайович, раніше внесений в реєстр корупціонерів України, який наприкінці 2022 року влаштувався на посаду керівника філії “Кременецьке лісове господарство” – в 2023 році пан Олег отримав зарплату в сумі 1 366 644 грн”, – зауважив захисник.

Військовий шокований, що на 11-му році війни з “нерозумінням на мапі світу”, одні гинуть, стають каліками а їм замість подяки їхні родини отримують повідомлення з лісгоспів – “Ми Вам не волонтерська організація”, а інші в цей час бухають на роботі в робочий час і крадуть ліс мільйонами.

“Обіцяю, що цього року я знову подам списки всіх загиблих Лановецької та Борсуківської громад, родини яких потребують твердого палива, обов’язково доб’юсь цього, опублікую офіційну відповідь і ставлення до наших Героїв. Але це буде трохи згодом, коли ми сформуємо списки. Зараз же я прошу самих членів родин загиблих з Лановецької та Борсуківської громади добавитись до нашої групи у Вайбер (група – Сім’ї Героїв Лановецького району) або написати мені у вайбері коротку інформацію про себе, це треба на вчора, тому прошу проявити ініціативу та активність – це для Вас, для швидкої реакції та якісної комунікації з родинами загиблих обох громад”, – наголосив Дмитро Харчук.