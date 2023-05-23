У зв’язку з посушливою погодою зростає рівень пожежної небезпеки.

За прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, 23-25 травня в Україні, в тому числі й на Тернопільщині очікується надзвичайна пожежна небезпека (найвищого 5-го класу). Значно зростає загроза виникнення пожеж! У першу чергу загорянь на відкритих територіях та у природних екосистемах, які важко виявити у початковій стадії.

“Вкотре закликаємо громадян бути обережними з вогнем, не спалювати суху рослинність, а при перебуванні у лісовій місцевості дотримуватись правил пожежної безпеки, – звертаються рятувальники. – Наголошуємо, що забороняється розведення багать у лісах, в’їзд до них транспорту. Також при 5-му класі передбачається введення обмеження на відвідування населенням хвойних насаджень. Просимо жителів області з розумінням поставитися до вимушених заборонних заходів та бути відповідальними у дотриманні вимог пожежної безпеки. А при виявленні ознак пожежі у лісі та на відкритих територіях негайно телефонувати до Служби порятунку за номером «101»”.