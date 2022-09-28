Cьогодні у Чорткові в Соборі верховних апостолів Петра і Павла зустрічатимуть тіла двох загиблих Героїв – Росчіса Ігоря та Махневича Назара.
Про це повідомили на сторінці Чортківської міської ради.
Ігоря Росчіса зустрічатимуть о 13-й годині, Назара Махневича – о 15-й. О 19-й годині у домівках Героїв відбудуться парастаси за загиблими бійцями.
Завтра, 29 вересня, обидвох Героїв проведуть в останню дорогу.
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Чин похорону Назара Махневича розпочнеться об 11-й годині в рідному домі Героя, а о 12-й продовжиться у церкві Святої Покрови.
Чин похорону Росчіса Ігоря розпочнеться о 14-й годині у його домівці, а згодом – у Соборі верховних апостолів Петра і Павла.
Висловлюємо щирі співчуття рідним Захисників. Вічна і світла пам’ять Героям!