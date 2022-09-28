Трьох наших Захисників проведуть сьогодні в останню дорогу на Кременеччині. Тіла Героїв зустріли на рідній землі вчора.

Один із них – Андрій Лукащук із села Борсуки. Чоловік був командиром стрілецького відділення. 21 вересня під час ворожого обстрілу касетними боєприпасами по позиціях у Миколаївській області боєць отримав важке поранення. Його евакуювали, але, на жаль, від отриманих травм боєць помер. Вчора відбулася спільна панахида за загиблим. Сьогодні його поховають у рідному селі.

У скорботі і на колінах зустріли вчора в Кременці і Ярослава Мидлика та Петра Кучера.

Ярослава, котрий загинув у районі населеного пункту Сухий Ставок Херсонської області, поховають в рідному селі Града. Чин похорону розпочнеться о 12-й годині.

Життя Петра Кучера обірвалося неподалік села Опитане Покровського району Донецької області. Його поховають у селі Ридомиль. Чин похорону розпочнеться о 14-й годині.

Вічна пам’ять Героям та щирі співчуття рідним загиблих…