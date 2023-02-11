У Бучачі міська рада оприлюднила звіт щодо надходжень ПДФО з паїв до бюджету громади в розрізі населених пунктів та сількогосподарських підприємств.

ТОВ «ГАДЗ-АГРО», яке є одним із найбільших платників податків, обурене так званим «звітом». У компаніях аграрія Петра Гадза вважають, що Бучацька міська рада провела розрахунок некомпетентно, або ж вона взагалі у такий спосіб намагається присвоїти кошти, виділені сільським населеним пунктам.

На офіційній сторінці ТОВ «ГАДЗ-АГРО» опублікували коментар директора підприємства Казимира Попіля щодо цієї ситуації.

Він розповів, як насправді підприємства сплачують податки за паї. Казимир Попіль зауважив, що міська рада спеціально обрала некоректний період для звіту, аби в такий спосіб очорнити підприємства та звинуватити їх у начебто несплаті податків.

– На нашу думку, ця аналітика є відверто маніпулятивною. Вона зовсім не відповідає реальному стану речей. Виглядає на те, що міська рада хоче присвоїти кошти сільських населених пунктів, на розвиток яких за час своєї каденції вона не витратила майже нічого. Наше підприємство вже не перший рік вимагає (раніше в районної ради, тепер – в Бучацької міської ради), щоб кошти із сплачених податків використовували на ті населені пункти, які їх згенерували. Однак у бучацької влади завжди одна позиція – вона сама знає, на що краще витрачати наші гроші, – обурився Казимир Попіль.

Такий несправедливий підхід породжує недовіру до влади, наголошують в компаніях аграрія Петра Гадза.

– Міська рада вчергове показала свою некомпетентність, або спеціально обрала такий некоректний період для аналізу, щоб створити ілюзію відсутності сплати податків нашого підприємства до бюджету громади. Ми з нетерпінням очікуємо коректного аналізу від Бучацької міської ради щодо сплати ПДФО за 2022 рік і негайного виконання рішення виконкому з приводу отриманого ПДФО з паїв. Окрім цього, всі з нетерпінням чекають такої ж прозорості щодо сплати інших видів податків та зборів всіма суб’єктами господарювання Бучацької громади, – розповів Казимир Попіль.

Він також пояснив, у який період відбувається перерахування податків до бюджету.

– Згідно з чинним Податковим кодексом, податок на доходи фізичних осіб та військовий збір перераховуються до бюджету до 30 числа місяця, який настає за місяцем, в якому було проведено нарахування. Це дає можливість міській владі мати доступ до коштів, які надійшли в січні на казначейський рахунок, безпосередньо у вказаному бюджетному періоді, – підсумував Казимир Попіль.