19 квітня до дільничного офіцера Бучацького відділення поліції зателефонувала староста Золотопотіцької громади із проханням допомогти розшукати 72-річну жительку одного із сіл. Пенсіонерка напередодні ввечері вийшла з дому і не повернулася.

Зникла мешкала із братом. Самотужки розшукати жінку йому разом із сусідами не вдалося, тож зателефонували до старости громади.

Дільничний офіцер поліції Ігор Боднарук миттєво відреагував на повідомлення про зникнення людини: опитав односельців, встановив осіб, які востаннє бачили пенсіонерку. В ході обстеження території, зниклу поліцейський виявив у полі. На жаль, жінка вже була мертвою. За попередніми даними, вона померла природною смертю.

«Коли отримуєш звернення про зникнення людей, я розумію, що потрібно реагувати миттєво, оскільки, одна хвилина може врятувати життя», – зазначає поліцейський.

Ігор Боднарук працює дільничним офіцером Бучацького відділення поліції з 2021 року. Територія його обслуговування – Золотопотіцька громада, де проживає майже 8000 осіб. На службу до поліції він вступив у 2017 році та працював у групі реагування патрульної поліції.

Саме до дільничних офіцерів поліції в першу чергу звертаються люди за допомогою. Забезпечення порядку на території обслуговування, реагування на звернення громадян, профілактика правопорушень, сімейні конфлікти та інші правопорушення – те, з чим щодня зіштовхуються правоохоронці.