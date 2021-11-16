Що важливо з’ясувати для себе, вибираючи центр англійської мови. Розбираємо основні правила ефективного вивчення іноземних мов.

Обираємо центр англійської мови та формуємо правильний підхід

У сучасному ритмі життя дорослій діловій людині знайти час на вивчення англійської мови дуже складно. Щоденні зустрічі, бізнес-завдання, сім’я, спорт та інші справи не залишають сил та енергії на вивчення іноземної мови. Але часто знання потрібні вже на вчора і доводиться шукати час та сили для курсів. Щоб максимально зручно продумати графік та підлаштуватися під кожного студента, ми в центрі англійської мови Р12 передбачили гнучкий графік. Студенти центру не просто обирають свій розклад, а можуть комбінувати онлайн та офлайн заняття.

Як отримати максимум ефекту від занять у центрі англійської мови

Головне правило вивчення будь-якої іноземної мови – мета. Мотивація відвідувати заняття та робити домашнє заняття максимально пов’язані з цим пунктом. Ви повинні чітко дати відповідь на запитання, навіщо це мені потрібно.

Зведіть до мінімуму можливість пропущених занять: підберіть зручний графік або вибирайте центр англійської мови з гнучким та гібридним графіком. В іншому варіанті, переконайтеся, що пропущені заняття можна буде відпрацювати з викладачем.

Поцікавтеся методиками та підходами, які практикують у конкретному центрі. Це може бути, наприклад, класичний підхід, як у школі, чи методика “Перевернутий клас”. В іншому варіанті студенти самі знайомляться з новим матеріалом, а на заняттях у центрах відпрацьовують знання на практиці. Так кожен студент зможе витратити стільки часу на вивчення, скільки йому потрібно, не підганяючи та не гальмуючи процес у класі.

Інтерактивний підхід — один із найкращих та найлегших варіантів досягти мети у вивченні англійської мови. У центрах іноземних мов часто створюють цілі платформи з іграми, навчальними відео, інтерактивними підручниками. Вони допомагають легше засвоювати матеріал і займатися англійською в будь-якому зручному місці. Весь курс поміститися у смартфон.

Максимум практики

Вивчаючи англійську мову в центрі чи самостійно, не забувайте про практику. Пасивне сприйняття нових знань не дасть бажаного ефекту. Ви повинні довести їх до автоматизму. Тому в мовних центрах організовують різноманітні майстер-класи та розмовні клуби. Не ігноруйте їх. Англійську мову вивчити у рази легше на своїх помилках. Чим більше говоритимете, тим швидше ваші помилки підуть.

Не втрачайте можливості поговорити з носіями англійської мови у подорожах та на роботі. Відвідуйте англомовні події. Такі часто проводяться у посольствах.

Зареєструйтесь у спеціальних соціальних мережах для людей з різних куточків світу, які навчають іноземних мов. Це чудова можливість попрактикуватися з людьми з різними акцентами та вимовою, дізнатися більше про життя та культуру в інших країнах та, можливо, завести нових друзів. Введіть собі правило щодня близько півгодини присвячувати вивченню англійської мови: дивіться відео, читайте статті, блоги, книги, спілкуйтеся з рідними та у соціальних мережах.