Семеро вчителів англійської мови з тернопільських шкіл проходять підвищення кваліфікації у Канаді. Вони беруть участь у тритижневому методичному курсі, який проводиться в Саскачеванському університеті та університеті Ватерлоо.

Це стало можливим завдяки проeкту «Ukrainian English Language Education and Teacher Training Project», в якому бере участь Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. Метою програми є отримання професійних знань про сучасні методи викладання англійської мови в початковій та середній школі.

– Ця програма унікальна не лише для Тернопільської області, але й для всієї України, – зауважила Ольга Хома, начальниця департаменту освіти і науки ТОВА. – Багато наших педагогів іноземної мови вивчали літературну мову і багато хто з них не чули розмовної мови. Підвищення кваліфікації, яке вони проходять – це вивчення розмовної мови. Вони мають можливість відвідувати заклади освіти Саскачевану, проводити короткі уроки і надавати освітні послуги для місцевих дітей. Це великий досвід, адже в такій кількості спілкування англійською у них не було. Цей проект тільки почався, це перша група педагогів, яка поїхала до Канади. Усі вони складатимуть іспит для отримання сертифікату підвищення кваліфікації і мають показати результат набутих вмінь і навичок. Якщо ці результати будуть успішні ми зможемо продовжити проект до 2027 року.

Делегації педагогів, за словами Ольги Хоми, складаються із 7-10 осіб. Переліт в обидві сторони забезпечувала ТОВА та міська рада. Перебування на території Канади усіх учасників делегації фінансує канадська сторона.

Таке підвищення кваліфікації, як зазначила Ольга Хома, є важливим кроком до вдосконалення викладання англійської мови у закладах освіти області, оскільки ці вчителі будуть амбасадорами впровадження англійської, як глобальної, в наших закладах загальної середньої освіти.